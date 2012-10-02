Требуется профессиональный дизайнер

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок164 просмотра

Нужен профессиональный дизайнер для работы над сайтом ostrovok.ru.

Пишите, пожалуйста, в личку.

13 лет назад
hrburda
Кирилл 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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