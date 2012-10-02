Хочу подарить мужу, проводящему по 3 часа в день на guns.ru, собственный блог по оружейной тематике, в котором он мог бы писать свои мысли, размещать свои видео-заметки, картинки. Необходимо, чтобы оно было насквозь ...
Редизайн сайта
Добрый день, коллеги.
Необходимо нарисовать новый дизайн для сайта скайвуд.рф
Дизайн должен быть современным, функциональным и стильным.
В дизайне желательно использовать цвета или графику навевающие ассоциации с небом (скай) и деревом лиственницей (вуд).
ТЗ предоставлю выбранному исполнителю.
При выборе исполнителя будут учитываться прежде всего качество портфолио и цена.
Возможно дальнейшее сотрудничество.
Все предложения пишите в проект.
Выбранный исполнитель
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