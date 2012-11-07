Дизайн для детской городской больницы

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен22 заявки252 просмотра

Разработка логотипа и дизайна сайта!

Необходимо отрисовать 3 страницы сайта.

Особо фишечек и рюшечек не будет!

13 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$250
5 дней
Превосходный дизайнер! Работа выполнена в срок, в точности по техническому заданию! Уже выполнен не первый проект!
Все отлично, и задание и оплата! Спасибо за уверенность во мне! Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nikolos
Никита 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Ищем дизайнера сайтов

    Студия ищет дизайнера сайтов на удаленку или в офис проектов 7 в месяц будем давать стабильно. ВАЖНО: ни одна наша работа не должна попасть в ваше портфолио Если вы на это согласны ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для iPhone-приложения

    $100

    Для проекта по разработке приложения на базе iPhone нужен дизайнер (футбольная тема). Требования: - Разработка 7-9 страниц (включая загрузочную страницу) - Разработка иконок внутри приложения - Разработка иконки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта для CS-Cart

    $100

    Добрый день, мне нужно нарисовать дизайн сайта для CS-Cart. Речь идет о Интернет-магазине одежды. Аудитория преимущественно женская возраст 18–40 ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для инвест фонда

    $250

    Здравствуйте, нужен дизайн инвест.фонда с елементами флеш. Дизайн должен быть уникальным, не копирован, графически красиво, но не тяжелый. Инвест будет в стили РПГ, за выполнение заданий % будет больше. Подробности в скайп ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет сайта psd

    Доброго времени суток)) Нужно нарисовать макет главной, второстепенной страницы и карточки товара. Компания занимается продажей промышленного оборудования. От Вас ждем ссылки на ваши работы. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен дизайн сайта

    $50

    Ищу недорогого дизайнера Нужен дизайн сайта, пример того что нравиться http://www.rem-str.ru/ Бюджет - до 50$

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад