Нужен дизайн сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок213 просмотров

Ищу недорогого дизайнера

Нужен дизайн сайта, пример того что нравиться http://www.rem-str.ru/

Бюджет - до 50$

13 лет назад
site-service
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$45
2 дня
Качество на высочайшем уровне. Очень рад что с этим проектом обратился к Артему. Быстро и профессионально, спасибо еще раз!
Все отлично, четкое ТЗ, необходимая дополнительная информация, полная оплата. От сотрудничества только положительные эмоции

Заявки фрилансеров

pixberry
Артем 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад