Требуется разработать красивый дизайн с хорошей графикой, сделайть на его основе шаблон для Joomla 2.5. Также нужен хороший программист joomla, который может работать хорошо и быстро. Необходимо сделать несколько доработок к базовой CMS (прием ...
Приватно для Елисеева Алексея. Дизайн двух страниц
Нужно отрисовать две страницы в стиле сайта. А также придумать несколько новых элементов для уже готовых страниц. Работа срочная. Два-три дня
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