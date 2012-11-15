Дизайн ИМ сантехники. Приватно для web-leonik

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка183 просмотра

Необходимо разработать макет дизайна для интернет- магазина Сантехники.

В рамках данного проекта требуется отрисовка только главной страницы сайта.

Дизайн должен быть уникальным не шаблонным.

13 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$150
4 дня
Владимир выполнил заказ в срок, также оперативно внес необходимые корректировки. Сотрудничеством доволен, исполнитель всегда на связи. К сожалению макет не был принят заказчиком.
В проекте Игорь выступал посредником. К сожалению, конечный заказчик дизайн не принял и отказался от каких-либо доработок и правок. Но, тем не менее, оплату за дизайн Игорь произвел в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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