Дизайн сайта по продаже автомототехники с аукциона

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен17 заявок184 просмотра

Требуется проработка след страниц:

1.Главной

2.Страница списка товаров с брендами

3.Большая карточка товара

4.Контентная страница

Вся доп.информация во вложении.

Просьба писать сумму и сроки.

13 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$150
4 дня
Отличный дизайнер, справился со всеми капризами "заказчика", вошёл в положения в связи с задержкой приёма сделанных макетов. Всё сделано на 10+. Спасибо. Будем сотрудничать.
Доволен сотрудничеством с Олегом. Очень приятный в общении человек, четко объясняет задачу и прислушивается к мнению дизайнера. Олегом было предоставлено более чем понятное ТЗ и оплата проведена сразу после передачи исходников.

Заявки фрилансеров

sozidai
Антон 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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