Нужен человек, способный отрисовывать новые шаблоны для сайтов, опираясь на их старый дизайн (сохраняя отдельные логотипы/логику и т.п.). Заявки рассматриваются только от людей с портфолио.
Дизайн сайта по продаже автомототехники с аукциона
Требуется проработка след страниц:
1.Главной
2.Страница списка товаров с брендами
3.Большая карточка товара
4.Контентная страница
Вся доп.информация во вложении.
Просьба писать сумму и сроки.
Выбранный исполнитель
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