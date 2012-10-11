Дизайн сайта. Яркий, современный.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен36 заявок276 просмотров

Требуется сделать дизайн сайта. Дизайн должен быть яркий, современный и продуманный. Цветовая гамма ограничена уже существующим логотипом.

Примерный уровень исполнения: http://www.weblancer.net/files/portfolio/231/23114/1302998.jpg

Бюджет до 300$

Предварительный макет нужен к пятнице 05-10-2012

13 лет назад
seo-lamer
Егоров 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$250
5 дней
Отличный дизайнер. Все правильно понимает, работает быстро, не пропадает и соблюдает сроки. Спасибо.
Отличный заказчик! Оплата мгновенно по сдаче проекта, приятное общение, точные указания. Только положительные эмоции от сотрудничества. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

o_lenka
Елена 
42 года
17 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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