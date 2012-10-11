Ищу хорошего веб-дизайнера для зарубежных проектов. Сотрудничество планируется не разовое, поэтому буду рассматривать предложения только с Украины, желательно с Киева (чтоб была возможность встретится и обсудить все вопросы). Оплата попроектная. ...
Дизайн сайта. Яркий, современный.
Требуется сделать дизайн сайта. Дизайн должен быть яркий, современный и продуманный. Цветовая гамма ограничена уже существующим логотипом.
Примерный уровень исполнения: http://www.weblancer.net/files/portfolio/231/23114/1302998.jpg
Бюджет до 300$
Предварительный макет нужен к пятнице 05-10-2012
Выбранный исполнитель
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