Редизайн сайта

# 1 — $ 125

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо произвести полную смену дизайна сайта кадрового агентства людей с ограниченными возможностями «Новые Перспективы». Задача, как бы банально она ни звучала, проста: сделать стильно и современно. Дизайн должен радовать глаз, «цеплять», но при этом быть удобным и функциональным.

Смелые эксперименты и творческие порывы не только не запрещаются, но и активно приветствуются. Главное – сохранить функционал сайта, а вот его внешний вид можно менять кардинально, включая расположение элементов навигации, цветовую гамму и т.д. Это вовсе не обязательно, но возможно.

Нас интересуют качественные варианты дизайна, поэтому все участники конкурса могут писать мне ЛС или стучать в аську (397373607), если будут какие-то вопросы или возникнет необходимость объяснить какие-то детали – я всегда на связи.