Редизайн сайта

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен11 заявок1586 просмотров
#1$125

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо произвести полную смену дизайна сайта кадрового агентства людей с ограниченными возможностями «Новые Перспективы». Задача, как бы банально она ни звучала, проста: сделать стильно и современно. Дизайн должен радовать глаз, «цеплять», но при этом быть удобным и функциональным.

Смелые эксперименты и творческие порывы не только не запрещаются, но и активно приветствуются. Главное – сохранить функционал сайта, а вот его внешний вид можно менять кардинально, включая расположение элементов навигации, цветовую гамму и т.д. Это вовсе не обязательно, но возможно.

Нас интересуют качественные варианты дизайна, поэтому все участники конкурса могут писать мне ЛС или стучать в аську (397373607), если будут какие-то вопросы или возникнет необходимость объяснить какие-то детали – я всегда на связи.

13 лет назад
andreydyomin
Андрей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
#1
Отличный дизайнер и приятный в общении человек - рекомендую.
Спасибо за интересный конкурс! Рекомендую как надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

Svetlanka-nk
Светлана 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
#1

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