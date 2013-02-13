Веб-дизайнер. Толковый

Ищу хорошего веб-дизайнера для зарубежных проектов.

Сотрудничество планируется не разовое, поэтому буду рассматривать предложения только с Украины, желательно с Киева (чтоб была возможность встретится и обсудить все вопросы).

Оплата попроектная.

В задачи дизайнера будет входить: разработка внутренних страниц по готовому стилю, структуре и общему гайдлайну, (при наявности навыков, нужны будут еще разработка интерфейсов и логотипов).