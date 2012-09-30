Ищем дизайнеров/графиков для сайтов

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Закрыт23 заявки191 просмотр

Для работы в разных проектах требуються специалисты для графическово оформления, создания логотипов и так далее (удаленная работа на заказ)

По возможночти си ссылкой на портфолио.

13 лет назад
Swiss7775
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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