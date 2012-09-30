Добрый день. Нужен человек для создание, дизайна для игровых серверов, верстка на XenForo. Не слишком трудная работа. С Уважением.
Ищем дизайнеров/графиков для сайтов
Для работы в разных проектах требуються специалисты для графическово оформления, создания логотипов и так далее (удаленная работа на заказ)
По возможночти си ссылкой на портфолио.
Заявки фрилансеров
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