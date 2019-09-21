Андрей Демин andreydyominandreydyomin
35 летРоссия/Красноярск
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специализируюсь на копирайте и рерайте (написание статей, новостей, обзоров). Главная сфера деятельности - игровая и IT индустрия. Имеется опыт в написании обзоров и превью игр, новостей из мира высоких технологий, анонсов новинок гаджетов и т.д.
Верю в достойную оплату за достойный труд.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- SEO-описание Battlefield 3 для магазина DirectCOD192 просмотра
- Обзор Assassin's Creed 4184 просмотра
- Обзор Battlefield 4185 просмотров
- Выборка новостей с портала GameCOD162 просмотра
- Выборка новостей с сайта PitBit187 просмотров
- Обзор StarCraft II: Wings of Liberty230 просмотров
- Бойцы невидимого фронта: компьютерное пиратство217 просмотров
- Обзор The Sims 3249 просмотров
- Обзор Still Life 2240 просмотров
- Обзор A Vampyre Story258 просмотров