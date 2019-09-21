Специализируюсь на копирайте и рерайте (написание статей, новостей, обзоров). Главная сфера деятельности - игровая и IT индустрия. Имеется опыт в написании обзоров и превью игр, новостей из мира высоких технологий, анонсов новинок гаджетов и т.д.

Верю в достойную оплату за достойный труд.