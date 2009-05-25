Описания в ТЗ. Хотелось бы узнать возможно ли это и сколько стоит + сроки. Желательно чтобы программа не конфликтовала с различным ПО и различными ОС компании Microsoft (обязательно 9x,2000,2003,xp, vista и виндоус 7).
Смоделировать БД (ERWin и КИМПО)
Задание простое - математическое моделирование БД. Необходимо по аналогии "Народное образование на селе" сделать проект "Промышленные предприятия". Для человека знающего работы на пару часов (в принципе все готово - надо поменять значения, исправить где нужно связи и перерисовать схемы).
Подробное задание и аналогичный пример - в приложении.
Предпочтение отдам иполнителю с меньшим сроком и стоимостью.
Связь: ЛС или ICQ 397373607
P. S. Работа теоретическая!
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