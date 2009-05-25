Смоделировать БД (ERWin и КИМПО)

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Закрыт2 заявки212 просмотров

Задание простое - математическое моделирование БД. Необходимо по аналогии "Народное образование на селе" сделать проект "Промышленные предприятия". Для человека знающего работы на пару часов (в принципе все готово - надо поменять значения, исправить где нужно связи и перерисовать схемы).

Подробное задание и аналогичный пример - в приложении.

Предпочтение отдам иполнителю с меньшим сроком и стоимостью.

Связь: ЛС или ICQ 397373607

P. S. Работа теоретическая!

16 лет назад
andreydyomin
Андрей 
36 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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