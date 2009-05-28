Доработка программы Аналит:Аптека

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт1 заявка185 просмотров

Срок сдачи работы 28.05.09

Доработка программы Аналит:Аптека в связи с введением оплаты по банковским картам.

Постановка задачи:

- Необходимо обеспечить корректное проведение через кассовый аппарат оплат с использованием банковских карт. Оплаты, полученные по карте должны попадать в соответствующую графу вида оплаты (графа

- Необходимо обеспечить корректную выгрузку в 1С:Бухгалтерию данных о продажах по банковским картам из программы Аналит:Аптека. При выгрузке документа <: Д62.1="" (Розничный="" покупатель)="" К90.1.2="" (Вид="" номенклатуры="" КОД:1)="" <="" p="">

Детализация трудозатрат:

- Изменение интерфейса кассира, добавление функции оплаты картой.

- Изменение механизма печати чека на ФР, использование вида оплаты

- Изменение структуры документа

- Изменение структуры документ

- Изменение процедуры выгрузки в 1С:Бухгалтерию.

MD файл обеспечивается заказчиком.

16 лет назад
rokff
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16 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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