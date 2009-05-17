Программа + сайт + их совместная работа)

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Закрыт22 заявки1100 просмотров

Описания в ТЗ. Хотелось бы узнать возможно ли это и сколько стоит + сроки.

Желательно чтобы программа не конфликтовала с различным ПО и различными ОС компании Microsoft (обязательно 9x,2000,2003,xp, vista и виндоус 7).

15 лет назад
by-h
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров