Простенькое задание MS Access

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен13 заявок303 просмотра

Сделать базу данных.

3 таблицы - 10 товаров

3 запроса - любых

1 отчет

16 лет назад
BakST-STUDIO
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Profi_worker
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Xороший заказчик! Было приятно работать с Кириллом! Желаю успехов в работе!

Заявки фрилансеров

Profi_worker
39 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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