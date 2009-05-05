Требуется дополнение, изменение рабочих ХП MS SQL 7. Обрашаться по емаил или icq 258775514
Требуется программирование доп. функций в 1С 8.1
Все подробности обсуждаются в ICQ 577823876 Андрей
Заявки фрилансеров
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