Требуется дополнение, изменение рабочих ХП MS SQL 7. Обрашаться по емаил или icq 258775514
Создать stored procedure для MySQL
Надо создать stored procedure для магазина, работающего на MySQL 5 (InnoDB).
Для завершения заказа надо заполнить некоторые таблицы с некоторой логикой (вписать адрес доставки, если его еще нету в БД, а если такой адрес есть, то не вписывать, и т.п.).
6 шагов, которые по отдельности работают (есть прототип на Питоне),
сложность в том что последующие шаги зависят от предыдущих (например, для второго шага надо использовать AdressID, получаемый на первом шаге и т.п.)
Всё надо реализовать одной транзакцией, чтоб если произойдет сбой на каком-то шаге, то откатывалась бы вся транзакция с самого начала.
спасибо.
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