Создать stored procedure для MySQL

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен9 заявок300 просмотров

Надо создать stored procedure для магазина, работающего на MySQL 5 (InnoDB).

Для завершения заказа надо заполнить некоторые таблицы с некоторой логикой (вписать адрес доставки, если его еще нету в БД, а если такой адрес есть, то не вписывать, и т.п.).

6 шагов, которые по отдельности работают (есть прототип на Питоне),

сложность в том что последующие шаги зависят от предыдущих (например, для второго шага надо использовать AdressID, получаемый на первом шаге и т.п.)

Всё надо реализовать одной транзакцией, чтоб если произойдет сбой на каком-то шаге, то откатывалась бы вся транзакция с самого начала.

спасибо.

MySQLPython
16 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

vikamek
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$10
1 день
Знающий свое дело специалист, самые лучшие рекомендации.
Рекомендую Заказчика с положительной стороны.

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vikamek
Виктор 
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад

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