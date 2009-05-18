Создать stored procedure для MySQL

Надо создать stored procedure для магазина, работающего на MySQL 5 (InnoDB).

Для завершения заказа надо заполнить некоторые таблицы с некоторой логикой (вписать адрес доставки, если его еще нету в БД, а если такой адрес есть, то не вписывать, и т.п.).

6 шагов, которые по отдельности работают (есть прототип на Питоне),

сложность в том что последующие шаги зависят от предыдущих (например, для второго шага надо использовать AdressID, получаемый на первом шаге и т.п.)

Всё надо реализовать одной транзакцией, чтоб если произойдет сбой на каком-то шаге, то откатывалась бы вся транзакция с самого начала.

спасибо.