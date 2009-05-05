Необходимо написать базу данных на access

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Закрыт40 заявок475 просмотров

Необходимо написать базу данных на access. Оплата по договоренности.

16 лет назад
KARLOS585
Слава 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров