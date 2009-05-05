Требуется дополнение, изменение рабочих ХП MS SQL 7. Обрашаться по емаил или icq 258775514
Необходимо написать базу данных на access
Необходимо написать базу данных на access. Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Базы данных12 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день! (ОБНОВЛЕННОЕ ЗАДАНИЕ): Требуется решение (скрипты/макросы/запросы/программа) для регулярного экспорта базы заказов и платежей (БД1, Access 2007 или вебслужба windows sharepoint services, откуда будет удобнее брать данные) в ...Завершен16 лет назад
Суть такова: Есть несколько типов бланков сделаных в Word и Excel. Каждый день нужно открывать эти бланки, вводить в них данные и сохранять по папочкам. Нужно чтоб была база в Acess, куда входишь, ...Базы данных31 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Необходимо создать БД в Access Есть готовый SQL код, но его нужно немного поправить желательно до сегодняшнего вечераБазы данных10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $4
Сделать базу данных. 3 таблицы - 10 товаров 3 запроса - любых 1 отчетЗавершен16 лет назад
Необходимо в 1с или в acsess создать базу данных по грузоперевозкам. С девятью параметрамиБазы данных54 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Надо создать stored procedure для магазина, работающего на MySQL 5 (InnoDB). Для завершения заказа надо заполнить некоторые таблицы с некоторой логикой (вписать адрес доставки, если его еще нету в БД, а если ...Завершен16 лет назад
Все подробности обсуждаются в ICQ 577823876 АндрейБазы данных9 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна консультация по настройке и возможно оптимизиции базы данных mysql(innodb). Система работет в высоконагруженном проекте. Просим обращаться только людей с реальным опытом в данной области. Из инфориации можем предоставить my.cnf и некоторую другую необходимую информацию. ...Завершен16 лет назад
- $250
Требуется программист. Предположительно Си шарп & mysql. СРОКИ: Нереально сжатые! Буквально 2 дня на черновой вариант. И от 4 до 7 дней на доработку. Кратко о проекте: Есть различные статистики. К данным из ...Базы данных16 заявокЗакрыт16 лет назад