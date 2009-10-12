KARLOS585

Слава Павлов KARLOS585

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Autochthon
Надежда 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
92 отзыва
$20
10 баллов
14 лет назад
Наполнение сайта статьями про кошек.
Всегда радует участие в интересных проектах, тем более, когда оплата не заставляет себя ждать :). Заказчик просто супер.
Статьи были написаны в оптимальные сроки и с максимальным качеством. рекомендую.
Ответный отзыв
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Добавление авто сайта в каталоги авто тематики.
Польщена, что Слава выбрал среди множества исполнителей именно меня. Сотрудничеством осталась довольна. Рекомендую!
Работа выполнена на отлично!!! рекомендую!
Ответный отзыв
uNknownMark
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Добавление нескольких сайтов в сапу
Приятно было сотрудничать. Все четко и никаких проблем! Рекомендую!
Профессионально справился с поставленной задачей в максимально короткие сроки. рекомендую как ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
lhavi
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта по готовому дизайну
Отличный заказчик: понятное изложение задания, адекватные сроки, своевременная оплата. Рекомендую.
Отлично и своевременно справился со своей работой, порадовал сроками и качеством исполнения и самое главное всегда был на связи что немаловажно. Рекомендую данного исполнителя!
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Enrica
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 отзывов
$20
10 баллов
15 лет назад
Статьи по орнитологии
Благодаря Славе у меня появилась редкая возможность поработать с весьма интересным материалом и узнать много нового и познавательного о птицах. Рада, что из огромного числа соискателей Слава выбрал именно меня.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НАТАЛЬИ ПРИЯТНО УДИВИЛ! БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО НАПИСАЛА СТАТЬИ. НАДЕЮСЬ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
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