Требуется создание адаптивного дизайна для продающего интернет магазина картин по номерам и творческих товаров. Разработка логотипа, дизайна визитки.
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Требуется копирайтер на сайт про ноутбуки. Требуется написание до 7 статей в неделю. Написание обзоров ноутбуков, новостей и различных рекомендаций. Статьи нужны на постоянной основе.Копирайтинг18 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется добавить ссылки на сайт в блоги и обзоры литературной тематики. возможен прогон по блогам.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется поднять Тематический индекс цитирования с 10 до 30. сайт поэзии.только белые методы.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется поменять движок Dle на сайте. более раннюю версию на последнюю.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Двум сайтам поэзии требуется постоянное наполнение стихами и поздравлениями разных жанров. Предпочтение будет отдано интересным и оригинальным стихам а также невысокой стоимости. маил [email protected]Стихи, Песни и Проза34 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется продвигать статьями 2 сайта поэзии. оплата по факту.Закрыт14 лет назад
Четырем сайтам требуется поднятие тиц до 10. белые методы оплата по факту поднятия. каталоги и ссылки исключены!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
"Статьи по туризму - общий объем 10000 знаков за 10 долларов"Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад
Необхадимо наполнить сайт статьями о кошках. преимуществом будет большое количество статей и невысокая цена.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Интересует оптимизация сайта с целью увеличения посещаемости. главное качество и приемлемая цена.Веб-программирование25 заявокЗакрыт14 лет назад
Поэтическому порталу требуется увеличение посещаемости от 500 тематических посетителей в день.белые методы.накрутка исключена.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна помощь в р зазмещении контекстных объявлений google на сайте.Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется програмист для решения небольших задач в создании сайтов и необхадимы консультации.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
3 сайтам требуется поднятие тиц до 10 и пр до 1. белые методы, невысокая цена.Закрыт14 лет назад
Требуется добавить несколько сайтов на движке DLE 8.0 В САПУ .Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Автомобильный сайт требуется добавить в автокаталоги, разместить ссылки на автофорумах и в автоблогах. тематика исключительно автомобильная!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Верстка сайта по готовому дизайну и установка дизайна на движок дле.HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Сайту про птиц требется регистрация в блогах связанных с фауной. от 20 блогов до 100.Закрыт15 лет назад
Необходимо написать базу данных на access. Оплата по договоренности.Базы данных40 заявокЗакрыт15 лет назад