Создание интернет проекта любого уровня от программирования до продвижения
Выполню любой интернет проект от сайта-визитки до крупного портала с последующей поддержкой и продвижением.
Имеется возможность работы по договору с Юр. Лицом.
Могу взяться за специализированные заказы, например html вертска, скрипты, разработка ПО.
В портфолио находятся только работы выполненные мной без привлечения других специалистов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- UMI. Интернет-магазин сантехники212 просмотров
- Кирпичный завод266 просмотров
- Loveverses.ru/231 просмотр
- Без названия207 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
14 лет назад
Повторно обратился к Виталию и не пожалел. Работа выполнена качественно, четко.
Ответный отзыв
Как всегда стоит отметить отличную организацию труда и идеальную ответственность данного заказчика.
$10
10 баллов
14 лет назад
Отлично и своевременно справился со своей работой, порадовал сроками и качеством исполнения и самое главное всегда был на связи что немаловажно. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Отличный заказчик: понятное изложение задания, адекватные сроки, своевременная оплата. Рекомендую.
$5
9 баллов
14 лет назад
Исполнитель выполнил работу добросовестно. Сверстанный материал прошел все проверки! В целом работой осталась довольна.
Ответный отзыв
Отличный заказчик- задача поставлена ясно, оплата вовремя и довольно весомый плюс в виде приятного общения.
$3
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа, все сделано в срок и как надо.
Ответный отзыв
Яркий пример надежного заказчика. Доволен и вам рекомендую
$3
10 баллов
15 лет назад
Виталий выполнил задание быстро, и достаточно качественно. "Доводок" напильником не понадобилось, все выполнено хорошо. Спасибо ему! Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Бывают идеальные заказчики, которые все вопросы решают как по маслу. Предлагаю обратиться к Сергею. Работа с ним вам понравится!!!
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