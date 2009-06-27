Создание интернет проекта любого уровня от программирования до продвижения

Выполню любой интернет проект от сайта-визитки до крупного портала с последующей поддержкой и продвижением.

Имеется возможность работы по договору с Юр. Лицом.

Могу взяться за специализированные заказы, например html вертска, скрипты, разработка ПО.

В портфолио находятся только работы выполненные мной без привлечения других специалистов.