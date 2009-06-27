lhavi

Виталий lhavi

 
38 летРоссия/Самара
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание интернет проекта любого уровня от программирования до продвижения

Выполню любой интернет проект от сайта-визитки до крупного портала с последующей поддержкой и продвижением.

Имеется возможность работы по договору с Юр. Лицом.

Могу взяться за специализированные заказы, например html вертска, скрипты, разработка ПО.

В портфолио находятся только работы выполненные мной без привлечения других специалистов.

HTML
Портфолио
Отзывы заказчиков
dsa046
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
$3
10 баллов
14 лет назад
Нарисовать схему в визио
Повторно обратился к Виталию и не пожалел. Работа выполнена качественно, четко.
Как всегда стоит отметить отличную организацию труда и идеальную ответственность данного заказчика.
Ответный отзыв
KARLOS585
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Верстка сайта по готовому дизайну
Отлично и своевременно справился со своей работой, порадовал сроками и качеством исполнения и самое главное всегда был на связи что немаловажно. Рекомендую данного исполнителя!
Отличный заказчик: понятное изложение задания, адекватные сроки, своевременная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
ellenna_k
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$5
9 баллов
14 лет назад
Табличная верстка главной страницы
Исполнитель выполнил работу добросовестно. Сверстанный материал прошел все проверки! В целом работой осталась довольна.
Отличный заказчик- задача поставлена ясно, оплата вовремя и довольно весомый плюс в виде приятного общения.
Ответный отзыв
antonabram
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$3
10 баллов
14 лет назад
Создать 100 объявлений на Бегун для моего сайта
Отличная работа, все сделано в срок и как надо.
Яркий пример надежного заказчика. Доволен и вам рекомендую
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dsa046
Сергей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 отзывов
$3
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать в Visio схему
Виталий выполнил задание быстро, и достаточно качественно. "Доводок" напильником не понадобилось, все выполнено хорошо. Спасибо ему! Рекомендую к сотрудничеству.
Бывают идеальные заказчики, которые все вопросы решают как по маслу. Предлагаю обратиться к Сергею. Работа с ним вам понравится!!!
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