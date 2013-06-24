Нужно доработать логотип для сайта , также нужно как то сделать блок со скидками,возможно вместо баннера под верхним меню, в виде слайдера, пишите свои предложения. Также нужен фон с шапкой для сайта под данную ...
Создание логотипа
Нужно разработать логотип для компании-поставщика масляных трансформаторов
Выбранный исполнитель
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