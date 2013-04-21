Разработка логотипа

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Закрыт27 заявок195 просмотров

Нужно разработать логотип для сайта объявлений по недвижимости. Бриф во вложении.

12 лет назад
lansib
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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