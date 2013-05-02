Логотип благотворительного фонда

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки5443 просмотра
#1$200

Нужна разработка интересного и с идеей логотипа благотворительного фонда Сharitory (Територия добра, територия благотворительности) который сейчас в процессе регистрации. Фонд будет заниматься помощью больным и не больным детям. К логотипу не нужно добавлять никаких слоганов.

Учитывайте что это не значек наверх сайта, а логотип на основании которого впоследствии будет разрабатываться фирменный стиль, так что выполнение в растре не подойдёт.

Логотип должен быть, как это обычно бывает, простым и одновременно стильным. Сочетание отличной идеи и качественной реализации.

12 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
#1
Большое спасибо за такой замечательный и положительный логотип! Вы настоящий профессионал своего дела.
Интересный, творческий конкурс, моментальная оплата, адекватная оценка труда фрилансера. Категорические рекомендации Дмитрию как заказчику! Приятно было поработать)

Заявки фрилансеров

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
#1

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