Логотип благотворительного фонда

# 1 — $ 200

Нужна разработка интересного и с идеей логотипа благотворительного фонда Сharitory (Територия добра, територия благотворительности) который сейчас в процессе регистрации. Фонд будет заниматься помощью больным и не больным детям. К логотипу не нужно добавлять никаких слоганов.

Учитывайте что это не значек наверх сайта, а логотип на основании которого впоследствии будет разрабатываться фирменный стиль, так что выполнение в растре не подойдёт.

Логотип должен быть, как это обычно бывает, простым и одновременно стильным. Сочетание отличной идеи и качественной реализации.