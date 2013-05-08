Логотип спортивного центра

# 1 — $ 130 # 2 — $ 10 # 3 — $ 10

Здравствуйте!

Спортивный центр «На батуте» очень нуждается в ярком, креативном, оригинальном логотипе.

Краткая информация о нас находится во вложенном файле.

Задача следующая:

1. Поскольку наше название говорит само за себя, в логотипе не стоит задача как-то дополнительно идентифицировать вид нашей деятельности. Гораздо важнее передать ассоциативный ряд и эмоции, связанные с нами (смотри П.3 и П.4).

2. Предвидя попытку некоторых дизайнеров решить проблему создания логотипа, на основе силуэтов прыгунов в тех или иных позах, хочется коснуться этого вопроса отдельно.

В принципе мы не исключаем полностью такой вариант, при условии, что получится удачный логотип, решающий все поставленные задачи. Но! Большинство логотипов самых разных соревнований и чемпионатов, а также организаций подобных нашей, построены свои логотипы на этой основе, и потому нужно будет очень постараться, чтобы результат получился оригинальным. Повторюсь, для нас гораздо важнее получить УНИКАЛЬНЫЙ знак, передающий нужные эмоции и вызывающий нужные ассоциации.

3. Мы находимся где-то на стыке профессионального спорта и экстрима. С одной стороны, это безупречная техника, стремительность и отточенность движений профессиональных спортсменов, а с другой абсолютная безбашенность, динамика, риск, драйв, скорость, азарт, адреналин экстремалов.

4. Прыжки на батуте — это всплеск эмоций, это яркие, сильные эмоции (аналогично американским горкам), это ощущение эйфории, это всплеск адреналина.

5. Ни в коем случае не стоит ориентироваться на нынешний наш логотип или нынешнее оформление сайта. Мы как раз наоборот хотим максимально дистанцироваться от каких либо ассоциаций с чем-то несерьезным, развлекательным или детским.

На конкурс принимаются любые работы, в том числе — эскизы.

Доработка победившей работы-'эскиза, может быть оплачена отдельно в пределах 20$

В качестве бонуса одному из призеров конкурса - заказ на фирменный стиль.

Спасибо за внимание! Всем удачи!