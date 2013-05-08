Логотип спортивного центра

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок2816 просмотров
#1$130
#2$10
#3$10

Здравствуйте!

Спортивный центр «На батуте» очень нуждается в ярком, креативном, оригинальном логотипе.

Краткая информация о нас находится во вложенном файле.

Задача следующая:

1. Поскольку наше название говорит само за себя, в логотипе не стоит задача как-то дополнительно идентифицировать вид нашей деятельности. Гораздо важнее передать ассоциативный ряд и эмоции, связанные с нами (смотри П.3 и П.4).

2. Предвидя попытку некоторых дизайнеров решить проблему создания логотипа, на основе силуэтов прыгунов в тех или иных позах, хочется коснуться этого вопроса отдельно.

В принципе мы не исключаем полностью такой вариант, при условии, что получится удачный логотип, решающий все поставленные задачи. Но! Большинство логотипов самых разных соревнований и чемпионатов, а также организаций подобных нашей, построены свои логотипы на этой основе, и потому нужно будет очень постараться, чтобы результат получился оригинальным. Повторюсь, для нас гораздо важнее получить УНИКАЛЬНЫЙ знак, передающий нужные эмоции и вызывающий нужные ассоциации.

3. Мы находимся где-то на стыке профессионального спорта и экстрима. С одной стороны, это безупречная техника, стремительность и отточенность движений профессиональных спортсменов, а с другой абсолютная безбашенность, динамика, риск, драйв, скорость, азарт, адреналин экстремалов.

4. Прыжки на батуте — это всплеск эмоций, это яркие, сильные эмоции (аналогично американским горкам), это ощущение эйфории, это всплеск адреналина.

5. Ни в коем случае не стоит ориентироваться на нынешний наш логотип или нынешнее оформление сайта. Мы как раз наоборот хотим максимально дистанцироваться от каких либо ассоциаций с чем-то несерьезным, развлекательным или детским.

На конкурс принимаются любые работы, в том числе — эскизы.

Доработка победившей работы-'эскиза, может быть оплачена отдельно в пределах 20$

В качестве бонуса одному из призеров конкурса - заказ на фирменный стиль.

Спасибо за внимание! Всем удачи!

12 лет назад
drpierro
Павел 
52 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победители конкурса

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#2
Очень креативный и яркий дизайнер", призер нашего конкурса. Если вы ищете действительно оригинальное и нестандартное решение - Галина, тот человек который вам нужен.
Хороший конкурс, мозги поработали на славу) спасибо
ideograph
Надежда 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#3
Отличный дизайнер! Одна из лучших работ,в нашем конкурсе на создание логотипа.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#2
ideograph
Надежда 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#3

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