Нужен логотип для сайта по продаже рекламы в твиттере. twipr.ru Можете указывать свои цены.
Логотип спортивного центра
Здравствуйте!
Спортивный центр «На батуте» очень нуждается в ярком, креативном, оригинальном логотипе.
Краткая информация о нас находится во вложенном файле.
Задача следующая:
1. Поскольку наше название говорит само за себя, в логотипе не стоит задача как-то дополнительно идентифицировать вид нашей деятельности. Гораздо важнее передать ассоциативный ряд и эмоции, связанные с нами (смотри П.3 и П.4).
2. Предвидя попытку некоторых дизайнеров решить проблему создания логотипа, на основе силуэтов прыгунов в тех или иных позах, хочется коснуться этого вопроса отдельно.
В принципе мы не исключаем полностью такой вариант, при условии, что получится удачный логотип, решающий все поставленные задачи. Но! Большинство логотипов самых разных соревнований и чемпионатов, а также организаций подобных нашей, построены свои логотипы на этой основе, и потому нужно будет очень постараться, чтобы результат получился оригинальным. Повторюсь, для нас гораздо важнее получить УНИКАЛЬНЫЙ знак, передающий нужные эмоции и вызывающий нужные ассоциации.
3. Мы находимся где-то на стыке профессионального спорта и экстрима. С одной стороны, это безупречная техника, стремительность и отточенность движений профессиональных спортсменов, а с другой абсолютная безбашенность, динамика, риск, драйв, скорость, азарт, адреналин экстремалов.
4. Прыжки на батуте — это всплеск эмоций, это яркие, сильные эмоции (аналогично американским горкам), это ощущение эйфории, это всплеск адреналина.
5. Ни в коем случае не стоит ориентироваться на нынешний наш логотип или нынешнее оформление сайта. Мы как раз наоборот хотим максимально дистанцироваться от каких либо ассоциаций с чем-то несерьезным, развлекательным или детским.
На конкурс принимаются любые работы, в том числе — эскизы.
Доработка победившей работы-'эскиза, может быть оплачена отдельно в пределах 20$
В качестве бонуса одному из призеров конкурса - заказ на фирменный стиль.
Спасибо за внимание! Всем удачи!
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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