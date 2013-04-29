Логотип для сайта о спутниковом интернете

# 1 — $ 50

Необходимо разработать логотип исходя из дизайна сайта. Сайт о спутниковом интернете... В логотипе скорее всего должен быть адрес сайта, т.е. sat-internet.ru и какое то описание... двусторонний спутниковый интернет, системы спутникового интернета, системы двустороннего спутникового интернета... Возможно и без описания... логотип скорее всего какой нибудь вытянутый, т.к. там место под длинное название... вообщем не обязательно опираться на то, что я написал, т.к. возможно и не прав... ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТОТ ЛОГОТИП ОТЛИЧНО ПОДХОДИЛ К САМОМУ САЙТУ...