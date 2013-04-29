Логотип для сайта о спутниковом интернете

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен15 заявок1210 просмотров
#1$50

Необходимо разработать логотип исходя из дизайна сайта. Сайт о спутниковом интернете... В логотипе скорее всего должен быть адрес сайта, т.е. sat-internet.ru и какое то описание... двусторонний спутниковый интернет, системы спутникового интернета, системы двустороннего спутникового интернета... Возможно и без описания... логотип скорее всего какой нибудь вытянутый, т.к. там место под длинное название... вообщем не обязательно опираться на то, что я написал, т.к. возможно и не прав... ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ЭТОТ ЛОГОТИП ОТЛИЧНО ПОДХОДИЛ К САМОМУ САЙТУ...

12 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1
Андрей отлично сделал логотип под дизайн сайта. Очень вежливый и положительный человек. По моей просьбе прислал исходники в разных форматах. Рад сотрудничеству.
Четкие требования, конструктивный диалог, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
#1

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