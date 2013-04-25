Одноцветный векторный логотип для сервиса

# 1 — $ 100 # 2 — $ 30 # 3 — $ 20

Необходимо разработать одноцветный логотип (знак) в векторе. Цвет логотипа на Ваше усмотрение. Набор фирменных цветов (стиль) для разработки цветовой гаммы сайта будет плюсом.

Информация о компании:

Сервис по снятию, мониторингу и анализу позиций сайтов в поисковых системах, а также других полезных инструментов для SEO специалистов.

Домен: topvisor.ru (сайта нет)

Прием работ до конца дня - 25 апреля. Результаты конкурса будут опубликованы 26 апреля 2013 г. 3 оплачиваемых призовых места.

Мои предыдущие конкурсы:

http://www.weblancer.net/contests/479461.html

http://www.weblancer.net/contests/480991.html

Желаю творческих успехов!