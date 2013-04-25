Одноцветный векторный логотип для сервиса

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен22 заявки2921 просмотр
#1$100
#2$30
#3$20

Необходимо разработать одноцветный логотип (знак) в векторе. Цвет логотипа на Ваше усмотрение. Набор фирменных цветов (стиль) для разработки цветовой гаммы сайта будет плюсом.

Информация о компании:

Сервис по снятию, мониторингу и анализу позиций сайтов в поисковых системах, а также других полезных инструментов для SEO специалистов.

Домен: topvisor.ru (сайта нет)

Прием работ до конца дня - 25 апреля. Результаты конкурса будут опубликованы 26 апреля 2013 г. 3 оплачиваемых призовых места.

Мои предыдущие конкурсы:

http://www.weblancer.net/contests/479461.html

http://www.weblancer.net/contests/480991.html

Желаю творческих успехов!

HTML
12 лет назад
Ditmar
39 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Победители конкурса

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#3
Спасибо за участие в конкурсе!
Спасибо за решение) признательна, жду новых работ)
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
#1
Спасибо за участие и победу в конкурсе! Логотипом и иконками я очень доволен
Дмитрий, спасибо за интересный конкурс и ваш выбор. Понравилась заинтересованность, как организатора. Внимание к конкурсантам, быстрое принятие решений и завершение сделки. Мои рекомендации! Всего наилучшего! С уважением, Алла.
Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#2
Спасибо за участие в конкурсе!
Спасибо за конкурс! Рекомендую участвовать в конкурсах Дмитрия, так как он справедливо и честно организовывает 3 призовых места.

Заявки фрилансеров

DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#3
A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
#1
Dmitrynew
42 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
#2

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