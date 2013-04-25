Нужно в шаблоне готовом шаблоне перерисовать название магазина на соответсующее названию сайта ( всего 3 сайта), пример шаблона и шрифта http://pokupkasnami.ru/
Одноцветный векторный логотип для сервиса
Необходимо разработать одноцветный логотип (знак) в векторе. Цвет логотипа на Ваше усмотрение. Набор фирменных цветов (стиль) для разработки цветовой гаммы сайта будет плюсом.
Информация о компании:
Сервис по снятию, мониторингу и анализу позиций сайтов в поисковых системах, а также других полезных инструментов для SEO специалистов.
Домен: topvisor.ru (сайта нет)
Прием работ до конца дня - 25 апреля. Результаты конкурса будут опубликованы 26 апреля 2013 г. 3 оплачиваемых призовых места.
Мои предыдущие конкурсы:
http://www.weblancer.net/contests/479461.html
http://www.weblancer.net/contests/480991.html
Желаю творческих успехов!
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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