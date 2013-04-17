Логотип для сайта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт19 заявок270 просмотров

Необходимо разработать— сделать векторный логотип для сайта, тематика СЕО продвижение сайтов, интернет-реклама (сайт в разработке). Подробности после утверждения исполнителя.

12 лет назад
xxserver
Алексей 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$40
2 дня
После получения задания фрилансером "nixXxon86" его небыло слышно несколько дней. Ну думаю человек работает, НО возник вопрос: Почему он не поинтересовался, какой мне нужен логотип? Решил у него спросить, что жду от него уточняющих вопросов по поводу задания. В ответ он пишет, что на данный момент он занят, выполняет другое задание. Ладно, хотя мог об этом сразу предупредить. Далее, не спросив что к чему присылает несколько вариантов логотипа, которые мне не понравились! Я ему об этом сообщил, в ответ он пишет, что за каждый дополнительный вариант идет дополнительная оплата. Я ему написал, что вы даже не спросили, какой я хочу получить логотип и как он должен выглядеть. В итоге я рассказал, даже сам картинки нарисовал (Я нарисовал! Как примерно должен выглядеть логотип) и отправил ему. В ответ он прислал опять не то, но уже надоело с ним работать, ну думаю ладно, закрою сделку, в следующий раз буду внимательней к фрилансерам. Я про него уже забыл!! Через некоторое время он присылает мне сообщение: Сказали бы я бы сразу под автокад зделал. Я делаю cdr и PDF (вектор) и растровые форматы по требованию. И надоело ваше нытье мол все не так, у вас депрессия? Могу посоветовать хорошего врача. Телефончик могу скинуть, обращайтесь. Как Вам! :-)) Кому нужен телефончик из нас?? Вот так он реагирует на пожелания заказчиков!! И как Вам следующее его сообщение: Да я понимаю, я не идеально делаю дизайн, но я в 80% на Украине держусь, как минимум. Заказывать у него или НЕТ, ВАМ делать выбор. Если нужен вам гемор, пожалуйста. Написал отзыв после этих его сообщений, повторюсь я про него уже забыл и отзыв писать не собирался! Комментарий к его комментарию: Уважаемый "nixXxon86", надо было внимательно прочитать задание! Там написано: "Подробности после утверждения исполнителя".

Заявки фрилансеров

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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