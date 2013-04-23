Разработка логотипа

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки155 просмотров

Требуется логотип в винтажном стиле для магазина металлических дверей и решеток. Сроки 1 день. Бюджет 30$.

12 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$30
1 день
Отличный дизайнер, хорошая реализация проекта!
Прекрасный заказчик!!!Просто сказать ""рекомендую - сказать ничего! Спасибо Вам!!

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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