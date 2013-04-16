Создание логотипа молодежного движения

Доброго времени суток!

Необходимо создать логотип молодежного движения - объединения яркой, креативной, творческой молодёжи. Лого должно быть запоминающимся, стильным, отвечающим современным стандартам дизайна. Каких то конкретных требований к форме нет, это может быть как фигура так и набор линий. Желательно предоставить несколько вариантов. Выбранный исполнитель получит возможность заняться разработкой фирменного стиля. Ожидается много работы, дальнейшее сотрудничество.