Создание логотипа молодежного движения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт33 заявки240 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо создать логотип молодежного движения - объединения яркой, креативной, творческой молодёжи. Лого должно быть запоминающимся, стильным, отвечающим современным стандартам дизайна. Каких то конкретных требований к форме нет, это может быть как фигура так и набор линий. Желательно предоставить несколько вариантов. Выбранный исполнитель получит возможность заняться разработкой фирменного стиля. Ожидается много работы, дальнейшее сотрудничество.

12 лет назад
iamevance
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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