Указатели для Магазина

Всем привет!

Необходимо сделать красивый дизайн указателя. Указатели расположены перед магазином, они будут находиться на двух разных улицах (один квадратный, другой круглый). Железные основы для указателей готовы, осталось разработать дизайн и приклеить наклейки. На указателях будут написаны слова Магазин и название магазина "Акбота". Указатель нужно разработать ярким, привлекательным и интересным (для привлечения больше клиентов). Буду ждать Ваших откликов. Большая просьба укажите, пожалуйста, стоимость услуг за два указателя (дизайн у обоих будет одинаковый). Формы и размеры указателей, пожалуйста, смотрите в прилагаемых фотографиях.

Спасибо!