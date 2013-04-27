Указатели для Магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок297 просмотров

Всем привет!

Необходимо сделать красивый дизайн указателя. Указатели расположены перед магазином, они будут находиться на двух разных улицах (один квадратный, другой круглый). Железные основы для указателей готовы, осталось разработать дизайн и приклеить наклейки. На указателях будут написаны слова Магазин и название магазина "Акбота". Указатель нужно разработать ярким, привлекательным и интересным (для привлечения больше клиентов). Буду ждать Ваших откликов. Большая просьба укажите, пожалуйста, стоимость услуг за два указателя (дизайн у обоих будет одинаковый). Формы и размеры указателей, пожалуйста, смотрите в прилагаемых фотографиях.

Спасибо!

12 лет назад
SyrymK
Сырым 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Отличная работа! Сделал все быстро и очень красиво!
Внятно поставлена задача,всегда на связи,оплата вовремя! Всё хорошо!

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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