Создание логотипа для кондитерской тортов

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Завершен45 заявок290 просмотров

Здравствуйте.

Требуется создание логотипа для кондитерской изготавливающей торты. В названии компании требуется отобразить красивый, читаемый, крупный шрифт. Логотип хотелось бы видеть выполненным не в виде одного шрифта, а с воплощением идеи, подчеркивающей продукцию.

Примеры понравившихся логотипов других тематик предоставлю исполнителю.

В ответе обязательно укажите:

1. Стоимость работы и сколько вариантов логотипа в нее входит.

2. Срок исполнения.

3. Просьба писать в проект.

12 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
7 дней
Порадовал ответственный подход к работе, соблюдение сроков и естественно конечный результат! Было приятно работать с Еленой. Рекомендую!
Только положительные впечатления от работы - оплата, отличное тз, всегда на связи. Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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