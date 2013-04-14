Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн ...
Разработка общей концепции интернет магазина
Разработка в единой концепции логотипа и дизайна сайта интернет- магазина украинской символики и традиций "Гетьман" и ее воплощение.
Требование к логотипу:
С одной стороны он должен олицетворять самобытность национальных традиций, богатство украинского барокко и включать историю и элементы гетьманской геральдики, с другой быть более минималистически современным и более утонченно - благородным сродни британскому королевскому стилю.
Цвета: традиционный черный и красный.
Все элементы логотипа должны быть обоснованы и нести своего рода легенду.
Требования к дизайну сайта:
идейно связан с дизайном логотипа
адаптивный под основные шаблоны интернет магазинов
Цвет: основной и доминирующий белый с узорами и орнаментом в черно-красных тонах.
Прошу указать в предложении:
- Примеры разработанных вами сайтов/логотипов;
- Кратко изложить Ваше концептуальное виденье;
- Сроки реализации;
- Размер желаемой оплаты.
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