Разработка общей концепции интернет магазина

Разработка в единой концепции логотипа и дизайна сайта интернет- магазина украинской символики и традиций "Гетьман" и ее воплощение.

Требование к логотипу:

С одной стороны он должен олицетворять самобытность национальных традиций, богатство украинского барокко и включать историю и элементы гетьманской геральдики, с другой быть более минималистически современным и более утонченно - благородным сродни британскому королевскому стилю.

Цвета: традиционный черный и красный.

Все элементы логотипа должны быть обоснованы и нести своего рода легенду.

Требования к дизайну сайта:

идейно связан с дизайном логотипа

адаптивный под основные шаблоны интернет магазинов

Цвет: основной и доминирующий белый с узорами и орнаментом в черно-красных тонах.

Прошу указать в предложении:

- Примеры разработанных вами сайтов/логотипов;

- Кратко изложить Ваше концептуальное виденье;

- Сроки реализации;

- Размер желаемой оплаты.