Создание логотипа строительной компании

Требуется дизайнер для создания и отрисовки логотипа компании, занимающейся асфальтирование и дорожным строительством. Логотип такой: Схематично нужно прорисовать асфальтоукладчик, как в прикрепленном к проекту файле, вид сбоку можно немного спереди и сбоку, как бы под углом.

Название компании: Арту-Строй

Цвета: Зеленый, Черный, Белый

Предложения должны содержать:

– Примеры разработанных логотипов;

– Стоимость создания логотипа;

– Сколько предлагаете вариантов;

– Срок исполнения;