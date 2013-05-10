Создание логотипа для компании

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок1659 просмотров
#1$60

Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн сайта будет меняться и необходимо выбрать оптимальное решение. Желательно не использовать "светофоры" так как мы "Цветофорофф" от слова Цвет. Будут рассматриваться логотипы и просто обыгранная графически тематика нашей компании либо название компании.

12 лет назад
fergoha
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1
Денис очень хорошо сделал свою работу. Спасибо за качественную работу и оперативное обращение. Рекомендую!
Спасибо Сергею за интересный конкурс! Было приятно поучаствовать и выиграть. Рекомендую Сергея, как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
#1

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