Уважаемые коллеги! В последнее время я загорелась желанием как-то персонализировать себя, в следствии чего хочу создать свой логотип. Мысли у меня по этому поводу следующие: - В ...
Создание логотипа для компании
Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн сайта будет меняться и необходимо выбрать оптимальное решение. Желательно не использовать "светофоры" так как мы "Цветофорофф" от слова Цвет. Будут рассматриваться логотипы и просто обыгранная графически тематика нашей компании либо название компании.
Победитель конкурса
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