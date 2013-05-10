Создание логотипа для компании

# 1 — $ 60

Требуется изменить существующий логотип. Компания занимается продажей расходных материалов для оргтехники и заправкой картриджей. Сайт cvetoforoff.ru. (название компании - Цветофорофф) Логотип должен быть яркий, цветной. Варианты логотипов предлагать в разных цветовых гаммах, так как дизайн сайта будет меняться и необходимо выбрать оптимальное решение. Желательно не использовать "светофоры" так как мы "Цветофорофф" от слова Цвет. Будут рассматриваться логотипы и просто обыгранная графически тематика нашей компании либо название компании.