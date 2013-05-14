Разработка логотипа для ремонтного автокомплекса

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен40 заявок264 просмотра

Необходим креативный профи с большим опытом работы и оригинальным мышлением.

Надо разработать логотип для крупного авторемонтного комплекса (ремонт легкового и полугрузового транспорта)

Без опыта, отзывов и портфолио - не тратье время.

Проект срочный. Жду заявки. Остальные подробности при общении.

12 лет назад
antvolt
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
Работа отличная, по портфолио и сомнений не было, пояс чемпиона подтвержден!
Очень хороший заказчик и человек. Рекомендую для сотрудничества!

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tlanta
48 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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