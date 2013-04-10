Логотип для агентства событий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт35 заявок281 просмотр

Разработка логотипа и дизайна визиток для агентства событий "Счастливый случай".

Агентство специализируется на организации и проведении мероприятий, праздников, событий с высокими требованиям. К уровню качества. Требования к логотипу: стиль, позитив, энергия.

12 лет назад
Stefanistar
Анастасия 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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