лого (три коня. русская тройка...)

визитка, еврофлаер, конверт, открытка под этот конверт, кружка.

предпочтительные корпоративные цвета: красный, коричневый, зеленый

от меня: лого и текст "кафе тройка" должны быть без завитушек и не слишком тонкие (для простоты в изготовлении световых букв)

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