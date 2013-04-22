Кафе "Тройка"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок238 просмотров

лого (три коня. русская тройка...)

визитка, еврофлаер, конверт, открытка под этот конверт, кружка.

предпочтительные корпоративные цвета: красный, коричневый, зеленый

от меня: лого и текст "кафе тройка" должны быть без завитушек и не слишком тонкие (для простоты в изготовлении световых букв)

все в векторе, оплата только в рублях и только на вебмани!

12 лет назад
r40
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
Работа выполнена качественно. Спасибо.
Очень порядочный заказчик, своевременная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

BENSON90
Максим 
34 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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