Требуется создать новый логотип для компании. Компания ООО "Ф-кор" занимается оптовой торговлей кабельной продукции, щебня и песка. Монтаж и обслуживание видеонаблюдения. Желаемые цвета: синий, красный, оранжевый, белый. (не обязательно использовать все цвета) ...
Логотип для клана
Нужен логотип для клана в игре World of tanks
1. Нужны несколько размеров: 24x24, 32x32, 64x64
2. Должно быть обязательно присутствовать единица на логотипе, название клана One-Team.
Единица должна быть в центре.
Выбранный исполнитель
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