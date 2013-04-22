Разработка логотипа

# 1 — $ 170 # 2 — $ 50 # 3 — $ 30

Необходимо создать логотип для сайта.

Концепция сайта:

Сайт будет из себя представлять каталог ресторанов с отзывами и критикой.

Доменное имя:

critics.lv

Пример логотипа:

http://take.ms/eoawer

Цветовая гамма сайта:

https://monosnap.com/image/zlm5xezsa0mrtbgey113bjg...

Требования:

1. Логотип должен представлять четыре цвета из указанной выше цветовой гаммы или своего набора цветов.

2. Логотип должен быть сделан таким образом что бы в его центр могла размещаться тематическая картинка праздника.

2.1 Конкурсанту необходимо сделать 2 варианта картинки для праздника, которая будет гармонично выглядеть в центре логотипа.

3. Логотип должен хорошо выглядеть и без центровой картинки праздника.

4. Дизайн логотипа должен быть плоским.

5. Логотип должен содержать название домена.

Список праздников на выбор:

1.“Пиццафест» — праздник пиццы — пройдет в Неаполе с 6 по 16 сентября (pizzafest.info)

2.Праздник вина в городе Асти (область Пьемонт) пройдет с 7 по 16 сентября (festivaldellesagre.it).

3.Праздник пармской ветчины в городе Лангирано неподалеку от Пармы (область Эмилия-Романья) пройдет с 7 по 16 сентября.

4.В этом году с 17 до 23 сентября проходит Неделя Гастрономии, Франция отмечает национальный праздник Ресторанов!

5.Новый год.

6.Рождество.

7.Пост.