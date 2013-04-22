Разработка логотипа

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок2815 просмотров
#1$170
#2$50
#3$30

Необходимо создать логотип для сайта.

Концепция сайта:

Сайт будет из себя представлять каталог ресторанов с отзывами и критикой.

Доменное имя:

critics.lv

Пример логотипа:

http://take.ms/eoawer

Цветовая гамма сайта:

https://monosnap.com/image/zlm5xezsa0mrtbgey113bjg...

Требования:

1. Логотип должен представлять четыре цвета из указанной выше цветовой гаммы или своего набора цветов.

2. Логотип должен быть сделан таким образом что бы в его центр могла размещаться тематическая картинка праздника.

2.1 Конкурсанту необходимо сделать 2 варианта картинки для праздника, которая будет гармонично выглядеть в центре логотипа.

3. Логотип должен хорошо выглядеть и без центровой картинки праздника.

4. Дизайн логотипа должен быть плоским.

5. Логотип должен содержать название домена.

Список праздников на выбор:

1.“Пиццафест» — праздник пиццы — пройдет в Неаполе с 6 по 16 сентября (pizzafest.info)

2.Праздник вина в городе Асти (область Пьемонт) пройдет с 7 по 16 сентября (festivaldellesagre.it).

3.Праздник пармской ветчины в городе Лангирано неподалеку от Пармы (область Эмилия-Романья) пройдет с 7 по 16 сентября.

4.В этом году с 17 до 23 сентября проходит Неделя Гастрономии, Франция отмечает национальный праздник Ресторанов!

5.Новый год.

6.Рождество.

7.Пост.

12 лет назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Победители конкурса

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#2
Хороший подход к работе!
Буду рад сотрудничать снова
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
Отличная работа.
Приятная победа, хороший и честный заказчик, все прошло как нельзя лучше) Спасибо.
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
#3
Первая подходящая работа в конкурсе!
Спасибо за проведение интересного конкурса!

Заявки фрилансеров

artyway
Егор 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
#2
DS_KORABL
Галина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
#1
solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
#3

  • Похожие заказы

  • Разрабока логотипа для конкурса короткометражек

    $45

    Необходимо разработать логотип для фестиваля-конкурса короткометражного кино «ART TO SEE». Задача проекта: привлечение к кинопроизводству молодых людей. Мотивация к съемкам короткометражных фильмов за счет конкуренции между участниками фестиваля-конкурса. Победитель ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа

    Требуется логотип для сайта компании занимающейся метало прокатом, логотип также будет использоваться и на печатной продукции. К проекту приложен заполненный бриф. Пишите цены и сроки.

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна визитка, макет в кривых

    $55

    Необходимо изготовить макет односторонней визитки в CorelDraw Требования: На визитке должны быть: Логотип, сайт - в левой части, Фио, должность (менеджер), телефон, факс, e-mail, адрес – в правой части ...

    CorelDRAW
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать маяк-лого

    $70

    Два варианта одного и того же маяка: 1. Минимализм 2. Высокая детализация, где за основу взят тот же маяк, который нарисован в минимализме (уже с проработанными лучами света, тенями - все линиями, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Качественно нарисовать логотип

    Есть разработанный логотип (оригинал логотипа и элемента вышиванки прилагается к заданию), необходимо выполнить его в размере 28 Х 24 см (разрешение 600 dpi) для печати. Оставляйте свои заявки.

    Логотипы и Знаки11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип

    $50

    Сайт будет называться - "Вызов на дом", оказание услуг населению по вызову на дом сантехников, электриков, массажисток, уборщиц, юристов, такси и т.д. На логотипе может быть телефонный аппарат, человек звонящий по телефону, человек что-то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простой логотип

    Здравствуйте. Мне нужнен логотип в фотошопе, который я могла бы накладывать на фото. Сколько это будет стоить? Логотип очень простой и будет состоять только из одних слов.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад