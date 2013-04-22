Необходимо разработать логотип для фестиваля-конкурса короткометражного кино «ART TO SEE». Задача проекта: привлечение к кинопроизводству молодых людей. Мотивация к съемкам короткометражных фильмов за счет конкуренции между участниками фестиваля-конкурса. Победитель ...
Разработка логотипа
Необходимо создать логотип для сайта.
Концепция сайта:
Сайт будет из себя представлять каталог ресторанов с отзывами и критикой.
Доменное имя:
Пример логотипа:
Цветовая гамма сайта:
https://monosnap.com/image/zlm5xezsa0mrtbgey113bjg...
Требования:
1. Логотип должен представлять четыре цвета из указанной выше цветовой гаммы или своего набора цветов.
2. Логотип должен быть сделан таким образом что бы в его центр могла размещаться тематическая картинка праздника.
2.1 Конкурсанту необходимо сделать 2 варианта картинки для праздника, которая будет гармонично выглядеть в центре логотипа.
3. Логотип должен хорошо выглядеть и без центровой картинки праздника.
4. Дизайн логотипа должен быть плоским.
5. Логотип должен содержать название домена.
Список праздников на выбор:
1.“Пиццафест» — праздник пиццы — пройдет в Неаполе с 6 по 16 сентября (pizzafest.info)
2.Праздник вина в городе Асти (область Пьемонт) пройдет с 7 по 16 сентября (festivaldellesagre.it).
3.Праздник пармской ветчины в городе Лангирано неподалеку от Пармы (область Эмилия-Романья) пройдет с 7 по 16 сентября.
4.В этом году с 17 до 23 сентября проходит Неделя Гастрономии, Франция отмечает национальный праздник Ресторанов!
5.Новый год.
6.Рождество.
7.Пост.
Победители конкурса
Заявки фрилансеров
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