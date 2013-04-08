Нужна визитка, макет в кривых

# 1 — $ 55

Необходимо изготовить макет односторонней визитки в CorelDraw

Требования:

На визитке должны быть: Логотип, сайт - в левой части,

Фио, должность (менеджер), телефон, факс, e-mail, адрес – в правой части

Стиль визитки должен быть выполнен в стиле сайта vendingmall.ru , выдержаны те же цвета и шрифты.

К сожалению, исходник логотипа утерян. Логотип можно взять только с сайта: vendingmall.ru

Оплата: WMR или Яндекс – деньги

Контактные данные: Skype: biponbos или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.