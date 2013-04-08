Два варианта одного и того же маяка: 1. Минимализм 2. Высокая детализация, где за основу взят тот же маяк, который нарисован в минимализме (уже с проработанными лучами света, тенями - все линиями, ...
Нужна визитка, макет в кривых
Необходимо изготовить макет односторонней визитки в CorelDraw
Требования:
На визитке должны быть: Логотип, сайт - в левой части,
Фио, должность (менеджер), телефон, факс, e-mail, адрес – в правой части
Стиль визитки должен быть выполнен в стиле сайта vendingmall.ru , выдержаны те же цвета и шрифты.
К сожалению, исходник логотипа утерян. Логотип можно взять только с сайта: vendingmall.ru
Оплата: WMR или Яндекс – деньги
Контактные данные: Skype: biponbos или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.
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