Нужна визитка, макет в кривых

$55
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок987 просмотров
#1$55

Необходимо изготовить макет односторонней визитки в CorelDraw

Требования:

На визитке должны быть: Логотип, сайт - в левой части,

Фио, должность (менеджер), телефон, факс, e-mail, адрес – в правой части

Стиль визитки должен быть выполнен в стиле сайта vendingmall.ru , выдержаны те же цвета и шрифты.

К сожалению, исходник логотипа утерян. Логотип можно взять только с сайта: vendingmall.ru

Оплата: WMR или Яндекс – деньги

Контактные данные: Skype: biponbos или в «Приватное сообщение». Аськой не пользуюсь.

CorelDRAW
12 лет назад
Gendospon
Геннадий 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
#1
Увидев работу Аллы в конкурсе сразу пал выбор на нее. Отлично передала тему и стиль сайта. Все профисионально. Советую отличный дизайнер.
Геннадий проявил себя замечательно не только в рамках обычных проектов, но и как организатор конкурса. Понравилась четкая постановка задачи, оперативность принятия решений, постоянное нахождение он-лайн на стадии создания и проведения сделки по факту определения победителя. Благодарю вас за победу! Мои наилучшие пожелания и рекомендации. С уважением, Алла.

Заявки фрилансеров

A-nebo
Алла 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
12 лет назад
#1

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