Качественно нарисовать логотип

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Закрыт11 заявок187 просмотров

Есть разработанный логотип (оригинал логотипа и элемента вышиванки прилагается к заданию), необходимо выполнить его в размере 28 Х 24 см (разрешение 600 dpi) для печати.

Оставляйте свои заявки.

12 лет назад
_chel
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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