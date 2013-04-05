Простой логотип

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Завершен29 заявок242 просмотра

Здравствуйте. Мне нужнен логотип в фотошопе, который я могла бы накладывать на фото. Сколько это будет стоить?

Логотип очень простой и будет состоять только из одних слов.

12 лет назад
Platina92
32 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Savik89
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Работа была выполнена качественно и в срок.

Заявки фрилансеров

Savik89
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-1)
12 лет назад

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