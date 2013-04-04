Разработка логотипа для интернет-магазина часов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт20 заявок249 просмотров

1.Разработка значка "корзины"

2.Разработка логотипа для интернет-магазина часов

12 лет назад
Ivan_Belkin
Иван 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
12 лет назад

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