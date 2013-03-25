Ivan_Belkin

Иван Ivan_Belkin

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

alexmixaylov
Александр 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
0 баллов
12 лет назад
Доработка шаблона на Prestashop
PrestaShop
Будьте осторожны!!! Заказчик кидала Сделал ему работу, деньги не заплатил (хотя в личке написал что заплатил) и пропал. На связь не выходит уже несколько дней
Luckas
Гамоля 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Установка шаблона Prestashop на хостинг
PrestaShop
Было приятно работать с Иваном. Четко сформулировал задание, вовремя оплатил.
Отличный специалист,профессионал своего дела. В кратчайшие сроки решил свою задачу. Рекомендую!
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