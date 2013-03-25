Ivan_Belkin

Сайт first-basel.ru Настроить способы доставки и привязать к способам оплаты (с установкой цен на доставку и описанием некоторых видов оплаты) Доставка курьером в пределах Мкад (оплата Наличными курьеру) 250 ...
- $250Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Создание логотипа для интернет-магазина часов first-basel.ruЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Сайт first-basel.ru Поставленные задачи: 1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку "Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание" 2.Убрать надпись Site ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
Сайт first-basel.ru Поставленная задача: Настроить способы доставки и привязать к способам оплаты (с установкой цен на доставку и описанием некоторых видов оплаты) Доставка курьером в пределах ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
1.Разработка значка "корзины" 2.Разработка логотипа для интернет-магазина часовЛоготипы и Знаки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $100
1.Настройка способов доставки и оплаты в интернет-магазине. 2.Редактирование некоторых страниц в интернет-магазине,движок Престашоп.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Задачи: 1.Установка шаблона на хостинг Prestashop. 2.РусификацияИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен12 лет назад