Настройка способов оплаты/доставки

Необходимо довести до ума ИМ на opencart. Есть домен, есть хостинг, на хостинг залита админка, есть купленный на темплэйтмонстер шаблон: http://www.templatemonster.com/ru/opencart-templates-type/41343.html. Что требуется: 1. Руссификация шаблона 2. ...