Настройка способов оплаты/доставки

$100
  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка99 просмотров

Сайт first-basel.ru

Поставленная задача:

Настроить способы доставки и привязать к способам оплаты (с установкой цен на доставку и описанием некоторых видов оплаты)

Доставка курьером в пределах Мкад (оплата Наличными курьеру) 250 руб

Доставка курьером за пределы Мкад (оплата Наличными курьеру) 500 руб

Почта России (Наложенный платеж) 400 руб (Описание доставки:Сроки доставки 4-7 дней)

EMS Почта России (Наложенный платеж) 900 руб (Описание доставки:Сроки доставки 3-5 дней)

12 лет назад
Ivan_Belkin
Иван 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

furiyn
Семен 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

furiyn
Семен 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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