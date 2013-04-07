Работы буквально на полчаса… 1. Добавить еще один пункт меню (текстовая страница просто) 2. в форме заказа добавить поле «коментарий» Жду предложений по цене. По срокам предпочтительно сделать «прям щас»
Настройка способов оплаты/доставки
Сайт first-basel.ru
Поставленная задача:
Настроить способы доставки и привязать к способам оплаты (с установкой цен на доставку и описанием некоторых видов оплаты)
Доставка курьером в пределах Мкад (оплата Наличными курьеру) 250 руб
Доставка курьером за пределы Мкад (оплата Наличными курьеру) 500 руб
Почта России (Наложенный платеж) 400 руб (Описание доставки:Сроки доставки 4-7 дней)
EMS Почта России (Наложенный платеж) 900 руб (Описание доставки:Сроки доставки 3-5 дней)
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