Обновить интернет-магазин на Joomla

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт13 заявок175 просмотров

Здравствуйте, нужно обновить магазин на Joomla и внести в него изменения. Ищу спеца, кто именно джумлой занимается.

Joomla
12 лет назад
olegmishyn
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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