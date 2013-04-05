Только для квалифицированных специалистов, имеющих опыт разработки функциональных ИМ. Требуется доработать существующий интернет-магазин на Opencart в соответствии с ТЗ. Ключевая доработка - нужна система оформления заказа на современном уровне. Рассматриваются также варианты ...
Обновить интернет-магазин на Joomla
Здравствуйте, нужно обновить магазин на Joomla и внести в него изменения. Ищу спеца, кто именно джумлой занимается.
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