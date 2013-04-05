1.Настройка способов доставки и оплаты в интернет-магазине. 2.Редактирование некоторых страниц в интернет-магазине,движок Престашоп.
Необходимо разработать интернет-магазин
Необходимо разработать интернет-магазин (автотовары) на Drupal 7 + Ubercart на основе технического задания и дизайн-макета (PSD)
Срок разработки - не более трех месяцев
Каталог товаров (шины, диски, автотовары)
- подбор шин
- подбор дисков
Мультигородность (свои цены для каждого города)
Загрузка из 1С (Commerce ML)
отзывы
вопрос-ответ
услуги
акции
клиенты
формы обратной связи: задать вопрос, запись на автосервис
Обязателен опыт разработки интернет-магазинов на Drupal 7 + Ubercart. Выбор способов и модулей сначала необходимо согласовать с нами.
Еженедельная отчётность (просто перечень, того, что сделано)
Форма оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги
Заявки фрилансеров
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