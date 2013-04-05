Необходимо разработать интернет-магазин

$1600
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт9 заявок182 просмотра

Необходимо разработать интернет-магазин (автотовары) на Drupal 7 + Ubercart на основе технического задания и дизайн-макета (PSD)

Срок разработки - не более трех месяцев

Каталог товаров (шины, диски, автотовары)

- подбор шин

- подбор дисков

Мультигородность (свои цены для каждого города)

Загрузка из 1С (Commerce ML)

отзывы

вопрос-ответ

услуги

акции

клиенты

формы обратной связи: задать вопрос, запись на автосервис

Обязателен опыт разработки интернет-магазинов на Drupal 7 + Ubercart. Выбор способов и модулей сначала необходимо согласовать с нами.

Еженедельная отчётность (просто перечень, того, что сделано)

Форма оплаты: безналичный расчёт, электронные деньги

Drupal
12 лет назад
8heads
Юрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание интернет-магазина

    Нужно создать интернет-магазин. Макеты есть. Также есть структуры интернет-магазинов, которые нравятся. Сайт необходимо создать под ключ, включая полную настройку работоспособности. Работы много. Срок 2 недели. Оплата не больше 300$. Без предоплаты. Предоплата может быть только ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интегрировать шаблон на Webasyst SS5

    $250

    Интеграция шаблона http://livedemo00.template-help.com/osc_41329/ - функции, которые не представлены в шаблоне, но есть в webasyst, как например “рейтинг товаров”- должны присутствовать. Остаются в том виде в каком есть у webasyst

    Webasyst
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет-магазин автозапчастей

    Привет! Я ищу опытного специалиста или команду по разработке Интернет-магазинов. Нам вместе нужно будет разработать магазин автозапчастей. На всякий случай хорошо, если вы умеете делать мощные и прочные дизайны, но возможно ...

    SQL
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой интернет-магазин

    $250

    Цель создание интернет-магазина с каталогом товаров (туристич.товары, оптика, луки и проч), кол-во предполагаемых заказов 0-5 в день. Цели и задачи, которые должен решать сайт: Розничная продажа через Интернет-­магазин товаров для активного ...

    Opencart
    Интернет-магазины18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать интернет-магазин

    Есть сверстанный макет интернет магазина. Необходимо проанализировав предложить смс и план разработки. Что будет в магазине: Каталог товаров, который фильтруется по параметрам (фильтр каталога) новости статьи просмотренные товары ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интернет-магазин с аукционом

    Необходимо разработать и подогнать под мои требования простеший интернет-аукцион для любого готового движка или сам по себе. Особое внимание функционалу и безопасности. В данный момент использую интернет -магазин на опенкарт, есть ещё самописный движок магазина. ...

    Opencart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задания для оперативного исполнения. Magento

    $40

    Привет! Есть задания для оперативного исполнения. Движок Magento. 1. Добавить информацию на страницу контакты 2. Заменить картинку соц сетей + добавить 2 картинку. 3. Каталог: расположить категории по смыслу + ...

    Magento
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад