Простой интернет-магазин

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт18 заявок173 просмотра

Цель создание интернет-магазина с каталогом товаров (туристич.товары, оптика, луки и проч), кол-во предполагаемых заказов 0-5 в день.

Цели и задачи, которые должен решать сайт:

Розничная продажа через Интернет-­магазин товаров для активного отдыха

язык:Русский

Требования к дизайну

Стиль сайта

Простой, легкий, удобный (шаблон).

Структура разделов сайта

• Главная страница

• О магазине

• Каталог товаров

• Корзина

• Личный кабинет

• Профайл пользователя (регистрация по желанию)

• Страница заказов

• Обратная связь

• Контактные данные

Предполагается сделать зеркала подкатологов с сайта-партнёра. Предполагается перенос: 1. информации (описание товара) 2.наличие на складе 3. фотографии (+нанесение водяного знака) 4. прочее

Каталог товаров выводится в список, с кратким описанием, при клике заходит в карточку товара с подробным описанием, несколькими фото и возможностью оформления заказа. В общем типовой вариант интернет-магазина. Кол-во товаров 200-1000

Дизайн шаблонный, CMS скорей всего Opencart. Варианты исполнения предлагайте. Сроки исполнения до 3 недель. Оплата поэтапная (предпочтение Яндекс.Деньги)

Opencart
12 лет назад
diosr
44 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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