Есть сверстанный макет интернет магазина. Необходимо проанализировав предложить смс и план разработки. Что будет в магазине: Каталог товаров, который фильтруется по параметрам (фильтр каталога) новости статьи просмотренные товары ...
Простой интернет-магазин
Цель создание интернет-магазина с каталогом товаров (туристич.товары, оптика, луки и проч), кол-во предполагаемых заказов 0-5 в день.
Цели и задачи, которые должен решать сайт:
Розничная продажа через Интернет-магазин товаров для активного отдыха
язык:Русский
Требования к дизайну
Стиль сайта
Простой, легкий, удобный (шаблон).
Структура разделов сайта
• Главная страница
• О магазине
• Каталог товаров
• Корзина
• Личный кабинет
• Профайл пользователя (регистрация по желанию)
• Страница заказов
• Обратная связь
• Контактные данные
Предполагается сделать зеркала подкатологов с сайта-партнёра. Предполагается перенос: 1. информации (описание товара) 2.наличие на складе 3. фотографии (+нанесение водяного знака) 4. прочее
Каталог товаров выводится в список, с кратким описанием, при клике заходит в карточку товара с подробным описанием, несколькими фото и возможностью оформления заказа. В общем типовой вариант интернет-магазина. Кол-во товаров 200-1000
Дизайн шаблонный, CMS скорей всего Opencart. Варианты исполнения предлагайте. Сроки исполнения до 3 недель. Оплата поэтапная (предпочтение Яндекс.Деньги)
Заявки фрилансеров
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