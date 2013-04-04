Интернет-магазин автозапчастей

Привет!

Я ищу опытного специалиста или команду по разработке Интернет-магазинов.

Нам вместе нужно будет разработать магазин автозапчастей. На всякий случай хорошо, если вы умеете делать мощные и прочные дизайны, но возможно дизайн будет отдельно. Работы по серверной части очень много, она сложная и интересная.

Что должен уметь магазин:

> 2.1. поиск ЗЧ по артикулу (коду производителя)

> 2.2. поиск ЗЧ по оригинальным каталогам производителей (22 марки)

> 2.3. поиск ЗЧ по неоригинальным каталогам (TecDoc, 22 марки)

> (для 2.1., 2.2. и 2.3. - с учетом кроссов на оригинальные и не оригинальные взаимозамены)

> 2.3. отправка запроса на подбор ЗЧ по VIN номеру для обработки менеджером

> 2.4. отслеживание изменения статуса заказа (попозиционно) в личном кабинете

> 2.5. возможность указать список "мои автомобили" для упрощения поиска по каталогам

> 2.6. хранение истории запросов по VIN и по заказам

> 2.7. возможно оплаты как минимум 2-мя способами - пластиковая карта, платежка Сбербанка

> 2.8. привязка клиента к региону для определения сроков доставки (есть склад в Брянске. если я заказываю из Москвы - доставка 3 дня, если из Брянска - 1 день и т.д.)

> 3. функционал для настроек и движка магазина:

> 3.1. импорт данных о складском наличии не только из наших баз (1С), но из баз внешних поставщиков (через файлы на FTP, через web-сервисы и т.д.)

> 3.2. импорт данных по ценам не только из наших баз (1С), но из баз внешних поставщиков (через файлы на FTP, через web-сервисы и т.д.)

> 3.3. функционал проценки (оптимальная цена) на основании нашего прайса и прайсов внешних поставщиков на основании заданных правил ценообразования в привязке к поставщикам, маркам, группам номеклатуры и т.д.

> 3.4. функционал автоматического расчета наценки (от себестоимости, от прайса поставщика и т.д.) в разбиении маркам, производителю, поставщику, группе номенклатуры, номенклатуре и т.д.

> 3.5. функционал скидок (от себестоимости, от прайса поставщика, от суммы с НДС и т.д.) в разбиении маркам, производителю, поставщику, группе номенклатуры, номенклатуре и т.д. в привязке к количеству товара в заказе, сумме заказа, группе клиента, самому клиенту и т.д.

> 3.6. экспорт данных по поступившим заказам в наши оперативные базы (1С, MS SQL 2008 R2)

> 3.7. импорт данных об изменении статуса заказа (попозиционно) из наших оперативных баз (1С, MS SQL 2008 R2)

> 3.8. экспорт данных по нашему наличию и нашим ценам для внешних продавцов через файлы на FTP, web-сервисы и т.д. Т.е. обмен в онлайне при изменении статуса заказа, чтобы клиент это видел в личном кабинете

> 3.9. функционал работы с запросами на подбор ЗЧ по VIN номеру (возможность обратной связи с клиентом, отображения данных о статусе работы с запросом в личном кабинете и т.д.), в том числе отправка запроса на почту менеджера.

> 3.10. привязка складов к точкам выдачи, т.е. возможность указать, что для этой точки мы возим ЗЧ только с этих наших складов и только от этих поставщиков только по этим маркам и т.д.

> 3.11. расчет срока доставки с учетом возможности перемещения ЗЧ между точками выдачи с разных складов

> 4. Общие требования

> 4.1. аццкая производительность особенно по поиску, т.е. каталог только по GM (Опель, Шевроле, Кадиллак) оригинал+неоригинал = 12 000 000 позиций, а у нас марок 22 (Митсу, VW, Ниссан, Шкода, Тойота и т.д.) а если учесть еще взаимозамены - это немереное количество

> 4.2. кеширование

> 4.3. масшатбирование

Прочитате внимательно и объективно оцените свои силы, пожалуйста, перед тем, как написать заявку. Очень важно качество, бюджет обсуждаем.

Еще очень желательно присутствие разработчика в Москве, хотя всё можно обсудить.

Спасибо!